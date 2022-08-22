نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Epedu gov Iraq رابط استخراج نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022 بعموم المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. في المقال التالي
رابط استخراج نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول الصف السادس الإعدادي في العراق بجميع المحافظات، وذلك في إطار الانتظار والترقب من قبل الطلاب وأولياء الأمور لكي يتم التعرف على النتيجة والاطمئنان على النتيجة التي حصل عليها الطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط استخراج نتيجة السادس الإعدادي في العراق 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.
نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022
أصدرت مصادر رسمية وزارة التربية والتعليم العراقية بعض التصريحات خلال الساعات الماضية، والتي أكدت اقتراب موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الصف السادس الإعدادي في العراق 2022، حيث أشارت الوزارة أن النتيجة سوف تعلن في الفترة القادمة خلال شهر أغسطس الجاري، وقد أكدت الوزارة أن أعمال تصحيح الامتحانات التي تتعلق بجميع الطلاب قد انتهت رسميا خلال الأيام الأخيرة، من خلال المراكز واللجان المعتمدة رسميا والتابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، وقد بدأت المرحلة الأخيرة في إعلان النتائج وهي مرحلة رصد النتائج والعمل على مراجعتها بشكل جيد تمهيدا لاعتمادها ومن ثم طرحها إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وقد أشارت بعض المصادر إلى أن نسب النجاح التي تتعلق بالطلاب هذا العام من المقرر أن تكون على نحو مرتفع.
رابط استخراج نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022
ويمكن الحصول على نتيجة امتحانات الدور الأول لكافة طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق بجميع المحافظات العراقية بغداد والكرخ والرصافة وصلاح الدين والمثنى النجف وغيرها، من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، أن عبر موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص لنتائج الطلاب والطالبات، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- ثم يتم اختيار خانة نتيجة الصف السادس الإعدادي بالعراق.
- بعد ذلك كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.
- اختيار أيقونة استخراج النتيجة.
- سوف تظهر مباشرة النتيجة الخاصة بالطالب والتي تتضمن المعدل والدرجات الخاصة به في الدور الأول.
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