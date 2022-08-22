رقم مساعدات محمد بن راشد الخاص ورقم المؤسسة الإنسانية التي تقدم المساعدات لغير القادرين في ديوان أبو ظبي والذي يستقبل الطلبات على مدار الأسبوع، وقد قام بتوزيع المساعدات الإنسانية على جميع الدول العربية المتضررة من الكوارث الطبيعية والحروب، كما تم تقديم المساعدات للمتقدمين بطلبات الدعم للمؤسسة الخيرية بعد الالتزام التام بشروط التسجيل وقبول الطلبات.

مساعدات مالية من أهل الخير في الإمارات

يقوم أهل الخير من رجال الأعمال والاسرة الحاكمة في كل من إمارة دبي وأيضا إمرة أبو ظبي بتقديم المساعدات الخيرية إلى المحتاجين، ويتم تقديم المساعدة المطلوبة من خلال المؤسسات الخيرية التي يقوم كل فرد من أصحاب العطايا بإطلاقها، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المحتاجين، وذلك عبر العديد من الهيئات والمؤسسات:

[رقم مساعدات محمد بن راشد] كيف أطلب مساعدة ديوان أبو ظبي 1444 موقع SheikHmOhammed

وقد طلق العمل الخيري في دولة الإمارات الشيخ زايد رحمه الله، حيث أقر ميزانية مليون دولار لتقديم المساعدات من مؤسسة الإمارات الخيرية لديوان الحاكم باستقبال الطلبات وتقديم المساعدات للبلاد المحتاجة، وق توسع أبناء زايد في العمل الخيري واستمروا في تقديمه في خلال السنوات الماضية، ليصل إلى المنكوبين في السودان واليمن ومصر وليبيا وغيرها.

ما هي أنواع المساعدات التي يتم تقديمها من مؤسسة محمد بن راشد

يتم تقديم رواتب شهرية من وزارة تنمية المجتمع لغير القادرين.

تقوم مؤسسات المملكة بتقديم مساعدات مالية عاجلة لغير القادرين، تصرف لمرة واحدة.

يتم تقديم المساعدة العلاجية من مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي لغير القادرين على عمل العمليات الجراحية العلاجية، من داخل وخارج الإمارات.

تقوم ببناء المساكن لغير القادرين وإنشاء المشروعات السكنية العاجلة داخل وخارج الإمارات.

رقم مساعدات محمد بن راشد وكيفية التواصل عبر الموقع الإلكتروني لديوان أبو ظبي

أرقام ديوان محمد بن راشد +9714-6669332 – +9714- 2546161.

رقم مؤسسة الشيخ محمد بن راشد: +41796669332 – من خارج الإمارات: 0097143613000.

عنوان المؤسسة: شاطئ الممزر، قريب من ندوة الثقافة والعلوم وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

رقم المسجات، وهو: 800763.

كيف أتواصل إلكترونيا مع ديوان الشيخ محمد بن راشد