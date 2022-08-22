عاجل- البورصات الأوروبية تخسر بنحو 2%

جدة - نرمين السيد - منيت البورصات الأوروبية بخسائر تقدر بنحو 2 فى المئة، وذلك فى ظل مخاوف من ركود ناجم عن ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا، وبانتظار الاجتماع السنوى لحكّام المصارف المركزية نهاية الأسبوع.





وتراجعت المؤشرات بنسبة 2.26 فى المئة، فى فرانكفورت، و1.84 فى المئة، فى باريس، و1.81 فى المئة فى ميلانو و0.45 فى المئة فى لندن. وذلك قرابة الساعة 14،00 بتوقيت جرينتش.

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