قائد الجيش الأوكرانى يعلن مقتل 9 آلاف من جنوده

جدة - نرمين السيد - وقال القائد العام للجيش الأوكرانى فاليرى زالوجنى، اليوم الاثنين، إن هناك أطفالا أوكرانيين يحتاجون إلى اهتمام خاص لأن آباءهم ذهبوا إلى جبهة القتال وأصبحوا ربما من "أبطالنا التسعة آلاف الذين قتلوا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وبينما تقوم العديد من الدول الأوروبية بتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، يخطط الاتحاد الأوروبى لتنظيم مهمة "تدريب وإسناد" للجيش الأوكرانى فى الدول المجاورة لأوكرانيا، حسبما قال، الاثنين، مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل.