السودان: انهيار كلى وجزئى لـ122 مدرسة جراء السيول بولايتين

وقال عوض -فى تصريحات اليوم على هامش الملتقى الجامع لمديرى التعليم بالولايات- إن تأثر المدارس ما بين كلى وجزئى كبير جداً ويفوق إمكانيات حكومة الولاية.
وكانت إدارة التقويم والقياس بوزارة التربية ولاية الجزيرة أعلنت عن إرجاء امتحانات البديل لشهادة الأساس إلى أجل غير مسمى إلى حين انجلاء أزمة السيول والأمطار.
وفى السياق، قال وزير التعليم المُكلف بولاية نهر النيل شمس الدين أحمد المصطفى إن السيول أدت لتأثر (12) مدرسة ثانوية و(15) أساسية بالولاية ما بين انهيار كلى وجزئى، ووصف تكاليف الترميم بالعالية.
وفى الأثناء، أزاحت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور الستار عن تحول معظم مدارس عاصمة الولاية (الجنينية) إلى معسكرات لإيواء النازحين وكذلك الوزارات بالولاية، مؤكدة فى الوقت ذاته حرصها على بدء العام الدراسى فى موعده.
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