خدم تحت قيادة 7 رؤساء.. فاوتشى يعلن استقالته من منصبه

جدة - نرمين السيد - وترأس فاوتشى (81 عاما) المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984. وانضم لأول مرة إلى الوكالة الجامعة التابعة للمنظمة الحكومية والمعاهد الوطنية للصحة فى عام 1968.
وتعقيبا على هذا الإعلان، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى بيان: "خلال الفترة التى قضيتها كنائب للرئيس، عملت عن كثب مع الدكتور فاوتشى بشأن استجابة الولايات المتحدة لفيروسى زيكا والإيبولا. تعرفت عليه كموظف عام متفانى، ويد ثابتة بحكمة وبصيرة شحذت على مدى عقود فى طليعة بعض أزمات الصحة العامة الأكثر خطورة وتحديا. عندما حان الوقت لبناء فريق لقيادة استجابة كوفيد-19، طلبت على الفور منه تمديد خدمته بصفته كبير مستشارى الطبى للتعامل مع كوفيد".
وأضاف: "خدم فاوتشى تحت قيادة سبعة رؤساء جمهوريين وديمقراطيين، بدءا من رونالد ريجان. حصل على وسام الحرية الرئاسى عام 2008 فى عهد الرئيس جورج بوش"، مشيرا إلى أنه "لما يقرب من أربعة عقود، شغل منصب مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، مما ساعد بلدنا على التغلب على الأزمات الصحية التى تتراوح من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" إلى كوفيد-19".
وشدد على أنه "بسبب مساهمات الدكتور فاوتشى العديدة فى الصحة العامة، تم إنقاذ الحياة هنا فى الولايات المتحدة وحول العالم. بينما يترك منصبه فى الحكومة الأمريكية، أعرف أن الشعب الأمريكى والعالم بأسره سيستمر فى الاستفادة من خبرته فى كل ما سيفعله بعد ذلك".
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