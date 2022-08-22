أيرلندا الشمالية تعيد فتح سفارتها فى كييف بعد 6 أشهر من إغلاقها

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الآيرلندية - فى بيان صحفى أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - "استأنفت سفارة آيرلندا لدى أوكرانيا عملياتها بالعاصمة كييف، والتى كانت تعمل عن بعد منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا".
وأكد وزير الخارجية الأيرلندى، سيمون كوفينى، أن أولوية فريق السفارة ستكون "تجديد وبناء شبكة جهات اتصالاته مع مسئولى الحكومة الأوكرانية لإعلام أفضل بتوفير آيرلندا للدعم والمساعدة لحكومة أوكرانيا وشعبها".
تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة فى إقليم "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا، فى أعقاب طلب إقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.
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