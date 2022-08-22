البورصة الروسية: مركز المقاصة الوطنى يوقف قبول الدولار الأمريكى كضمان

جدة - نرمين السيد - وذكرت البورصة الروسية عبر موقعها الإلكترونى بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن تلك القيود ستفرض على أسواق العملات والمعادن الثمينة والأسهم والودائع.

وتبلغ حصة الدولار الأمريكى المقبولة كضمان على أسواق العملات والمعادن الثمينة والأسهم والودائع 25% خلال الوقت الراهن.

يذكر أن النائب الأول لمحافظ بنك روسيا فلاديمير تشيستيوخين، لم يستبعد فى وقت سابق مخاطر فرض عقوبات على المركز الوطنى للمقاصة.

ففى يونيو الماضى، حظر الاتحاد الأوروبى الأوراق المالية الأجنبية للمقيمين الروس فى مستودع التسوية الوطنية بمبلغ إجمالى قدره 6 تريليونات روبل روسى، ما أدى إلى إبعاد المستثمرين الروس عن أوراقهم المالية الأجنبية الموضوعة فى هيكل بورصة موسكو.

وكان بإمكان المستثمرين الروس الوصول إلى أكثر من 1650 ورقة مالية لشركات دولية معظمها أمريكية قبل القيود.