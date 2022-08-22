العالم اليوم - طائرة سليمة وسط الغابة.. تفسيرات متضاربة للصورة المحيرة

انتم الان تتابعون خبر طائرة سليمة وسط الغابة.. تفسيرات متضاربة للصورة المحيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 07:18 مساءً - بدا أن خرائط عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل" رصدت طائرة سقطت في غابات مطيرة بأستراليا، فحيّر الأمر كثيرين، وطرحوا تفسيرات عدة لحل لغزه.

ورصد مستخدم دقيق الملاحظة ما بدا أنه طائرة سليمة تماما فوق منطقة خالية من الأشجار بسلسلة جبال كاردويل، التي تبعد مسافة 249 كيلومترا جنوب بورت دوغلاس بولاية كوينزلاند شمال شرقي أستراليا، وفق صحيفة "نيويورك بوست ".

وقال مسؤولو السلامة الأسترالية إنه من المحتمل أن الأمر مجرد خلل في برنامج الأقمار الاصطناعية الخاصة بـ"غوغل".

وتحدثت هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالي عن "الصور الأشباح"، التي تبدو حقيقية، نافية عملها بفقدان أي طائرة ركاب.

ويُعتقد أن الطائرة إما من طراز "بوينغ إيه 320" أو"بوينغ 737"، وكانت تحلّق على ارتفاع منخفض، بما يعطي الانطباع أنها كانت على الأرض، وهذا أحد التفسيرات المطروحة.

وفي عام 2016، تحدثت تقارير عن طائرة سقطت في بحيرة مينيابوليس ووصلت إلى قاعها، اعتمادا على صور خرائط غوغل".

لكن عملاق محركات البحث حينها قال إن صورة الأقمار الاصطناعية التي تظهر على الإنترنت هي عبارة عن تجميع لعدة صور.

ولفت إلى أن الأجسام السريعة مثل الطائرة تظهر في واحدة من هذه الصور التي تستخدم لمنطقة معينة، ولذلك تظهر بقايا خافتة من هذه الأجسام السريعة الحركة.

ولم تؤكد" غوغل" أن هذا الأمر ينطبق على صورة الطائرة في أستراليا.