نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التقديم” وظائف حراس امن وزارة الشؤون الاسلامية (قبل انتهاء الاماكن) 1444 هـ [moia.gov.sa] في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع رابط تقديم وظائف حراس امن وزارة الشؤون الاسلامية، حيث زاد البحث بين الشباب من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية من الباحثين عن الوظائف عن وظائف وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الجديدة، وخاصة وظيفة حراس الأمن، وكذلك مراقبين المساجد، حيث تم نشر هذه الوظائف منذ ساعات قليلة، ويتاح التقديم عليها عبر رابط منصة التوظيف التي نتركها لكم بالأسفل، ولكن يجب عليكم مراعاة أن تكون الشروط متوافقة عليكم حتى لا تضيعوا وقتكم، وسنتابع معكم في هذا المقال الشروط المخصصة على وظائف حراس أمن وزارة الشؤون الإسلامية، ورابط التقديم لوظائف الوزارة، فتابعوا ثقفني.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد وظائف

وقد أعلنت وزارة الشؤون أو كما تشتهر بوزارة الأوقاف السعودية صباح يوم الاحد 21 أغسطس 2022 عبر حسابها في موقع التواصل تويتر، عن احتياجها إلى أشخاص من الرجال والنساء للعمل في وظائف عديدة شاغرة، قد تابعنا معكم هذه الوظائف ووجدنا أن الشروط الخاصة بها يسيرة مقارنة بالوظائف الأخرى في المملكة، وهي ما تعتبر فرصة ذهبية للباحثين عن وظائف.

وسنتابع معكم ماهية الوظائف المطلوبة، وما هي شروط وظيفة حراس الأمن التي سنركز عليها في هذا المقال وطريقة التقديم عليها حتى القبول، فتابعوا معنا حتى النهاية حيث إن المقال به تفاصيل تهمكم.

وظائف وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد

والمسميات الوظيفية التالية مطلوبة حسب ما جاء في موقع التوظيف الخاص بالوزارة، وكذلك جاءت في البيان الرسمي الخاص بالإعلان عنها، وهي:

وظيفة إمام مسجد رجال فقط.

مؤذن رجال فقط.

مراقب مساجد.

الدعوة والإرشاد.

حراس الآمن.

شروط وظائف حراس امن

تعلن الوزارة في الموقع الخاص بها عن قائمة الشروط المطلوبة للعمل في وظيفة حارس الأمن، وهذا في بوابة استقبال طلبات التوظيفة الإلكترونية للجنسين، والمتطلبات كما يلي:

العمر لا يقل عن 18 سنة، والجنسية سعودي.

اللياقة الصحية للعمل كحارس أمن، وهذا ما يحدده الكشف الطبي.

حسن السير والسوك، وعدم وجود أي إدانة أو سابقة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المؤهل لا يقل عن شهادة الثانوية العامة.

ليس عليه حكم بحد شرعي أو قصاص أو سكن لمدة تزيد عن عام.

عدم وجود أي جريمة من الجرائم التالية في سجله: (الرشوة، التزوير، الاختلاص، تهريب المخدرات).

غير مفصول في وظيفة في الدولة لأسباب تأديبية، وإن كان ذلك لا بد من مرور أكثر من عام من تاريخ الفصل.

اجتياز المقابلة الشخصية.

تعبئة حقول استمارة التقديم بمنتهى الدقة، وعدم الإدلاء بأي معلومات غير صحيحة.

رابط وظائف حراس امن وزارة الشؤون الاسلامية

وفي حالة رغبتكم في التقديم، يمكنكم عمل ذلك عبر الانترنت بكل سهولة، وهذا بشرط امتلاك حساب في النفاذ الوطني الموحد والذي يمتلكه أي مواطن سعودي، فتابعوا هذه الخطوات: