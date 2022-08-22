خطوات تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1444 عام وتخصصي ومواعيد التقديم

مواعيد وكيفية تسجيل اختبار الرخصة المهنية للاختبارين العام والتخصصي يعتبر من أهم الأمور التي تشغل بال الكثيرين من من يتشوقون للعمل في المهن التعليمية والخاضعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وقد عملت المملكة على وضع اختبار الرخص المهنية وذلك حرصا منها على متابعة تقديم المعلومة بأبسط الطرق لطلابها في جميع المراحل، وكي تلزم المعلم ببذل قصارى جهده في إتقان توصيل المعلومة للطلبة وذلك كي يتمكن من الحصول على رخصته المهنية، ولهذا فإن التسجيل في الاختبار يعتبر من الأمور الهامة وسنطلعكم عليها بدءا من المواعيد ثم كيفية التسجيل وحتى الحصول على النتيجة.

اختبارات الرخصة المهنية

تضم اختبارات الرخصة المهنية العديد من الاختبارات والتي تشمل:

الاختبار العام: ويهدف إلى قياس مدى قدرة استيعاب المقبل على الاختبار( المعلم) على اكتساب الأساليب والمهارات التي تساعده في توصيل المعلومة وبطريقة أسرع من الطرق التقليدية والتي تهدف إلى التلقين أكثر من الفهم والتعلم.

الاختبار التخصصي: وكذلك هذا النوع من الاختبارات يهدف إلى مدى استخدام المعلم للأساليب المبتكرة والتي تشجع التلاميذ والطلاب على الأداء في الاختبارات بشكل أفضل من الطريقة التقليدية، وبذلك فإن هذه المنظومة تهدف إلى استخراج طلاب الهدف الأول في تعلمهم هو الفهم وليس التلقين كما كان في سالف الوقت.

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444

اختبار الرخصة المهنية يعتبر من أهم الاختبارات اللازم أدائها للحصول على رخصة تمكنك من العمل في القطاع التعليمي، والتي يشترط الحصول عليها من هم من أهل التخصص التربوي كما أنه يتيح لهم إمكانية مزاولة مهنة التدريس في جميع المدارس، وعلى هذا فقد حددت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط اللازم توافرها، تم وضعها على موقع هيئة تقومي التعليم الذي سنضع رابطة بنهاية هذا المقال، وأيضا المواعيد لأداء اختبار الحصول على الرخصة المهنية وهي كالآتي:

سيبدأ الاختبار لهذا العام من منتصف ربيع الأول لعام 1444هـ وحتى منتصف ذات الشهر أو مت 11 نوفمبر وحتى 14 نوفمبر للاختبار العام.

كما أن الاختبار التخصصي فسيكون من الثامن والعشرون من شهر جماد الآخر لعام 1444 وحتى اليوم الثالث من شهر رجب لنفس العام، أو من 21 يناير وحتى 25 يناير 2023.

كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

قم بالدخول على الموقع الرسمي لهيئة التقويم والتعليم.

اضغط على تسجيل الدخول.

اختار منها مستخدم جديد.

ادخل البيانات المطلوبة والظاهرة أمامك على الشاشة.

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يجب سداد الرسوم خلال الفترة الزمنية المقررة لذلك حتى يتم اكتمال التسجيل بنجاح.