نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم emis.gov.eg نظام 3 و5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2022، يتزايد البحث عن لينك نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2022 عبر “جوجل” خاصة في ظل الاعلان عن قرب الكشف عن النتيجة خلال ساعات من الآن، وقد أفادت مصادر بأن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 برقم الجلوس سوف يتم الاعلان عنها هذا الأسبوع دون تحديد يوما محدد، وذلك بعدما انتهت امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أغسطس لجميع الشعب “زراعة، تجارة، صناعة” على مستوى المحافظات، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 اونلاين.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2022

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 خلال الساعات القادمة بعدما يتم الانتهاء من اعداد كشوف النتيجة التي تضم أسماء كافة الطلاب الناجحين والراسبين، وكذلك درجاتهم ومجموعهم الكلي، وكانت وزارة التربية والتعليم الفني قد أوضحت أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني قد بلغ 221827 طالب في كافة الشعب “111534 صناعي، 41795 زراعي، 64542 تجاري، 3956 فندقي”، وقد تم تقسيمهم على 447 لجنة امتحانية بكافة المدارس بنظام الحضور الفعلي، والآن مع خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور ثاني:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب من ايقونة الخدمات الالكترونية.

الآن اضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

الآن قم بادخال رقم جلوسك بشكل صحيح.

ادخل اسمك الرباعي، واختر شعبتك المقيد بها “تجارة، صناعة، زراعة”.

اختر النظام التابع له، سواء 3 أم 5 سنوات.

قم بالضغط على كلمة النتيجة.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد ومجموعك الكلي.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2022

ومن المرجح أن تعلن النتيجة في منتصف الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن يتم عرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني ليعتمدها بشكل رسمي، ويكشف عن نسبة النجاح بها، حيث كانت نسبة النجاح في نتيجة الدور الاول قد بلغت 85.46% بإنخفاض مقداره 2.48% عن العام الماضي.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، الذي سينطلق في النصف الأول من شهر سبتمبر.