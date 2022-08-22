نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل … مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الناجحين من الثانوية ادبي وعلمي على موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg في المقال التالي
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الناجحين من الثانوية العامة ادبي وعلمي الان نستعرضه وننقله مع حضراتكم الان بالتزامن مع بدء العد التنازلي على اغلاق ابواب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية الامر الذي ترتب عليه ارتفاع كبير فى عمليات البحث على جوجل حول تنسيق المرحلة التالية الذي يستعرضه ونتابعها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022
بدأت عمليات البحث على جوجل تتزايد وراء تنسيق المرحلة الثالثة، حيث تستعد وزارة التعليم العالي على غلق أبواب تنسيق المرحلة الثانية على ان يبدأ العمل على تسجيل رغبات الطلاب فى تنسيق المرحلة الثالثة الذي سيكون بحد أدنى يصل إلى 50% لكلا الشعبتين، على ان يؤكد معالي وزير التعليم العالي على ان تنسيق تلك المرحلة سيكون شاغل للقبول فى عدد كبير من الكليات والمعاهد المصرية التي تشمل كلية التربية والعديد من المعاهد المصرية التي ستكون مفتوحة لاستقبال عدد كبير من الطلاب الناجحين فى الدور الاول والناجحين فى الدور الثاني، حيث من المقرر على ان يبدأ العمل على تسجيل رغبات الطلاب فى تنسيق تلك المرحلة بعد اعلان نتائج شهادة الثانوية العامة الدور الثاني فى سبتمبر المقبل، على ان يكون التسجيل على تلك المرحلة عبر موقع التنسيق الرسمي على شكل نستعرض ننقله الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري
خطوات تسجيل رغبات الطلاب فى تنسيق المرحلة الثالثة
نستعرض وننقل أمام حضراتكم الان خطوات وطرق تسجيل رغبات الطلاب فى تنسيق المرحلة الثالثة اون لاين على الشكل التالي:-
- فتح موقع التنسيق الرسمي التابع لبوابة الحكومة المصرية
- اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة
- البدء فى إدخال رقم هويتك
- ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- البدء في إدخال الرقم السري فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة
- ابدء فى مباشرة تعبئة رغباتك فى تلك المرحلة من خلال تدوين جميع الرغبات في الكليات والمعاهد التي ستظهر أمامك
- انقر على ايقونة تسجيل وبهذا تكون قد انتهيت من تدوين رغباتك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل … مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الناجحين من الثانوية ادبي وعلمي على موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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