نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي في السعودية 1444 .. مواعيد الدراسة في المملكة العربية السعوية العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية موعد بدأ العام الدراسي الجديد للعام الهجري 1444 وذلك للتعليم العام والجامعي والتدريب المهني والتقني، فقد أوضحت الوزارة التقويم الدراسي وموعد بدأ الدراسة والإجازات، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل في الأسطر القادمة.

التقويم الدراسي في السعودية 1444

يبدأ العام الدراسي في المملكة العربية السعودية يوم 1 من محرم 1444 هجرياً الموافق 28 أغسطس 2022، وذلك على أن يتضمن العام الدراسي 39 أسبوعاً دراسياً، ويشتمل كل فصل دراسي 13 أسبوع و56 يوم إجازة، وبذلك تبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية 185 يوماً في السعودية.

التقويم الدراسي 1444 الفصل الدراسي الأول

سوف يبدأ العام الدراسي للفصل الأول بتاريخ الأول من شهر محرم 1444 الموافق 28 أغسطس 2022، وسوف يشتمل هذا الفصل على أيام إجازات بخلاف الإجازات الرسمية وهي:

يوم الأربعاء والخميس الموافق 21/22 سبتمبر 2022 وهي إجازة اليوم الوطني.

الأحد والإثنين الموافق 16/17 أكتوبر 2022 وهي إجازة نهاية أسبوع مطولة.

يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 وهي إجازة أسبوع مطولة.

إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول وهي ستوافق 24 نوفمبر 2022

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني 1444 في السعودية

سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية بتاريخ 18 ديسمبر 2022 والموافق 24/5/1444، وسيشتمل هذا الفصل على بعض أيام الإجازات والتي تتمثل في:

يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022 وهي إجازة نهاية أسبوع مطولة.

إجازة نهاية أسبوع مطولة والتي توافق يومي الأحد والأثنين الموافقين 15/16 يناير 2023

يوم الأربعاء والخميس الموافق 22/23 فبراير 2023 وهي إجازة يوم التأسيس.

إجازة الفصل الدراسي الثاني وهي توافق يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثالث 1444 في السعودية

يبدأ الفصل الدراسي الثالث في السعودية بتاريخ 12 مارس 2023، وتتمثل إجازات الفصل الدراسي الثالث في:

إجازة عيد الفطر المبارك وتوافق يوم الخميس 13 أبريل 2023، وتستمر حتى يوم الأربعاء 26 أبريل 2023

يوم الأحد والإثنين الموافق 28/29 مايو 2023 وهي إجازة نهاية أسبوع مطولة.

إجازة نهاية العام الدراسي وهي تبدأ يوم 22 يونيو 2023

نتمنى أن نكون قد أفدناكم في عرض محتوى مقالنا اليوم والخاص بالتقويم الدراسي لعام 1444 في المملكة العربية السعودية، فقد أوضحنا لكم موعد بدأ العام الدراسي للعام الجديد والإجازات التي سوف يشهدها كل فصل دراسي على حدى، في إنتظار تعليقاتكم التي نرحب بها دائماً.