تمويل شخصي للسعوديين والوافدين بدون كفيل بأقل راتب شهري وتسهيلات السداد

تمويل شخصي للسعوديين والوافدين ساكني المملكة العربية السعودية بدون كفيل غارم من بنك البلاد من ضمن البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، لذلك يقدم القروض تتوافق مع الشريعة الإسلامية وفق رؤية متطورة للحلول المصرفية من أجل راحة بال العملاء، وذلك بالعمل على أسس ومبادئ موثوقة بهدف تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي وتحقيق الاستثمار سواء للأفراد أو الشركات وذلك من خلال التمويلات المتاحة من البنك لكي تتناسب مع عدد كبير من فئات العملاء الموظفين بالقطاعات المختلفة، هذا يخلق ساحة تنافسية في البلاد تتم على أساس التسهيلات والمزايا التي يوفرها بنك البلاد.

التمويل الشخصي من بنك البلاد

على أسس مضمونة أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية هذا التمويل الشخصي بدون كفيل يشمل السعوديين والمقيمين ممن هم على رأس عمل في القطاع الحكومي والخاص والعسكري أيضاً، بالإضافة إلى أنه يتيح تمويل المتقاعدين بدون ضامن ميسر للغاية بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، يتميز بنك البلاد أنه يعطي قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل لمنسوبي البنوك المحلية، مع إمكانية تأجيل القسط الأول من كل عام، متاح السداد المبكر وفق شروط البنك المركزي، وأيضاً الحصول على تمويل إضافي بنفس المميزات، حيث يصل قيمة القرض إلى 2 مليون ريال سعودي تحدد حسب الدخل الشهري وجودة السجل الائتماني لديك، فيما تتم الإجراءات بأسرع وقت ممكن.

شروط تمويل بنك البلاد

لا يقل عمر الشخص عن 18 سنة.

يشترط فتح حساب جاري في البنك.

ينبغي تحويل الراتب في حالة إن كان العميل موظف في أي القطاعات غير البنوك.

ألا يقل الدخل الشهري عن 3000 ريال للسعوديين و3.500 ريال للوافدين.

توجد رسوم إدارية بنسبة 1% من قيمة التمويل أو 5000 ريال كحد أقصى.

الوثائق المطلوبة

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية.

يجب تعبئة نموذج الطلب إلكتروني عبر الموقع المرفق أسفل.

لابد من تعبئة الإفصاح بالالتزامات الشهرية.

صورة من بطاقة العمل للقطاع العسكري.

تعريف بالراتب يوضح الدخل + البدلات والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.

كيف اقدم طلب قرض بدون كفيل

يجب تعبئة نموذج طلب قرض شخصي أولاً عبر رابط بنك البلاد بالبيانات المطلوبة ثم رفع الوثائق المذكورة سابقاً، أما إذا كان لديك تساؤلات عن القرض يمكنك الاتصال عبر رقم هاتف البلاد على 800123000.