نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اليمن وعمان كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة اليمن وعمان كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من منافسات بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة والتي تنظمها الجزائر خلال هذه الفترة في مدينة وهران الجزائرية، سيكون عشاق ومحبي كرة القدم العربية على موعد مع مباراة اليمن وعمان والتي ستقام مساء يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الافتتاحية المجموعة الثانية من دوري المجموعات من بطولة كأس العرب للناشئين 2022.

مباراة اليمن ضد عمان كأس العرب للناشئين 2022

ومن المقرر أن تقام مباراة اليمن وعمان على أرضية ملعب مستغنام أمسية يوم الثلاثاء في افتتاحية الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب للناشئين 2022، والتي تضم منتخبات كل من: اليمن، وعمان، وليبيا، وتونس حيث من المقرر أن يتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 17 سنة المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني بنهاية هذه المجموعة.

ويدخل كلا المنتخبان اليمني والعماني مباراة الجولة الأولى في بطولة كأس العرب 2022 وعينهما على تحقيق الفوز، حيث أن الفوز في المباراة الافتتاحية سيكون دافعاً قوياً للفريق من أجل استكمال الفوز في بقية مباريات المجموعة، ومن ثم التأهل إلى دور ربع النهائي من كأس العرب 2022.

موعد مباراة اليمن وعمان

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 والمقامة في الجزائر مساء يوم الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت اليمن، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت العاصمة العمانية مسقط، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وعمان

هذا ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة اليمن ضد عمان في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب للناشئين 2022 الجزائر عبر شاشات التليفزيون الجزائري، كما من المقرر أن تقوم قناة عمان الرياضية بنقل مباراة اليمن ضد عمان على الهواء مباشرة، كما ستقوم قناة اليمن بالنقل الحي والمباشر للمباراة عبر شاشتها، فيما ستقوم قناة الشارقة الرياضية بنقل المباراة، بالإضافة إلى أن قناة دبي الرياضية ستكون ضمن القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022.