التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 برواتب تبدأ من 6 آلاف ريال

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عن وجود وظائف داخل وزارة الشؤون الإسلامية، حيث أكدت أن باب التقدم لهذه الوظائف مفتوح لجميع الراغبين، ويمكنك التقدم لوظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 إلكترونيا عبر الانترنت في بضع خطوات بسيطة، كما حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص المتقدم لهذه الوظائف، وسنزودكم عبر موقع ثقفني الإخباري بطريقة وشروط التقديم في هاته الوظائف.

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

تعرف وزارة الشؤون الإسلامية بأنها إحدى الوزارات الحكومية المسؤولة عن شؤون المساجد والمصليات في المملكة العربية السعودية وتشرف على جميع الأمور المتعلقة بالتبرعات للجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى الإشراف على الشؤون الإسلامية والدينية، ويمكنك التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية السعودية من خلال بوابة الوظائف باتباع الخطوات التالية:

أولا، قم بالدخول إلى منصة التوظيف التابعة للوزارة.

ثم حدد الوظيفة التي ترغب في التقدم لها.

بعد ذلك، انقر على أيقونة “إرسال”.

ثم عليك تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ثم انتقل إلى علامة التبويب “الخدمات الفردية”.

بعد ذلك اختر “منصة توظيف”

قم بادخال معلومات المرشح والمؤهلات وتفاصيل الوظيفة.

قم بتنزيل المرفقات المطلوبة.

ثم انقر فوق أيقونة “إرسال الطلب”.

وانتظر إلى غاية التحقق من الطلب.

كما توفر وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عدة وسائل اتصال، منها:

اتصل على الرقم الموحد (00966-11-223-6222).

الاتصال بالرمز البريدي: 11232

شروط التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

كما ذكرنا سابقا فإنه يمكنك التقدم لشغل هاته الوظائف إلكترونيا شريطة استيفاء عدة شروط وقد لخصناهم لكم في النقاط التالية: