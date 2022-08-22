نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 برواتب تبدأ من 6 آلاف ريال في المقال التالي
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عن وجود وظائف داخل وزارة الشؤون الإسلامية، حيث أكدت أن باب التقدم لهذه الوظائف مفتوح لجميع الراغبين، ويمكنك التقدم لوظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 إلكترونيا عبر الانترنت في بضع خطوات بسيطة، كما حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص المتقدم لهذه الوظائف، وسنزودكم عبر موقع ثقفني الإخباري بطريقة وشروط التقديم في هاته الوظائف.
وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444
تعرف وزارة الشؤون الإسلامية بأنها إحدى الوزارات الحكومية المسؤولة عن شؤون المساجد والمصليات في المملكة العربية السعودية وتشرف على جميع الأمور المتعلقة بالتبرعات للجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى الإشراف على الشؤون الإسلامية والدينية، ويمكنك التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية السعودية من خلال بوابة الوظائف باتباع الخطوات التالية:
- أولا، قم بالدخول إلى منصة التوظيف التابعة للوزارة.
- ثم حدد الوظيفة التي ترغب في التقدم لها.
- بعد ذلك، انقر على أيقونة “إرسال”.
- ثم عليك تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- ثم انتقل إلى علامة التبويب “الخدمات الفردية”.
- بعد ذلك اختر “منصة توظيف”
- قم بادخال معلومات المرشح والمؤهلات وتفاصيل الوظيفة.
- قم بتنزيل المرفقات المطلوبة.
- ثم انقر فوق أيقونة “إرسال الطلب”.
- وانتظر إلى غاية التحقق من الطلب.
كما توفر وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عدة وسائل اتصال، منها:
- اتصل على الرقم الموحد (00966-11-223-6222).
- الاتصال بالرمز البريدي: 11232
شروط التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية
كما ذكرنا سابقا فإنه يمكنك التقدم لشغل هاته الوظائف إلكترونيا شريطة استيفاء عدة شروط وقد لخصناهم لكم في النقاط التالية:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب ألا يكون عمره أقل من 18 عامًا.
- يجب ألا يكون المرشح قد طُرد من وظيفة حكومية من قبل.
- أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك.
- الحد الأدنى من المؤهل التعليمي الذي يجب أن يكون لدى مقدم الطلب هو المدرسة الثانوية.
- من الضروري حفظ ما لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم مع التجويد.
- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار وزارة الشؤون الإسلامية والفحص الطبي.
- ألا يكون له أي عمل أو شغل آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 برواتب تبدأ من 6 آلاف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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