الأمن الروسى ينشر فيديو للمشتبه بها فى قتل دوجين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قال جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أن مرتكب جريمة قتل الصحفية داريا دوجين، مواطنة أوكرانية، تدعى نتاليا فوفك، كانت قد دخلت روسيا فى 23 يوليو الماضى، مع ابنتها.

ووفقا للمعلومات التى كشفها جهاز الأمن الفيدرالى استخدم المجرمون سيارة من طراز "مينى كوبر" لمراقبة دوغينا، واستخدموا لوحة أرقام جمهورية دونيستك الشعبية عند دخولهم روسيا، وفى موسكو استخدموا لوحة أرقام كازاخستانية، وعند المغادرة استخدموا لوحة أرقام أوكرانية.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالى أنه من أجل تنظيم جريمة قتل دوجين والحصول على معلومات حول أسلوب حياتها، استأجرت المواطنة الأوكرانية مع ابنتها شقة فى موسكو فى البناية التى تعيش فيها دوجين.