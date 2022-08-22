دراسة: 1400 نهر جليدى فى سويسرا فقدت نصف حجمها والذوبان يتسارع

جدة - نرمين السيد - خلصت دراسة جديدة إلى أن 1400 نهر جليدى فى سويسرا فقدت نصف حجمها الإجمالى منذ أوائل الثلاثينيات، وقال الباحثون إن تراجع الجليد يتسارع فى وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تغير المناخ.





جاء ذلك بحسب ما أعلنه المعهد الفيدرالى السويسرى للتكنولوجيا فى زيورخ، وهى جامعة مرموقة للفنون التطبيقية، والمعهد الفيدرالى السويسرى لأبحاث الغابات والثلوج والمناظر الطبيعية، اليوم الاثنين، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.

وجد الباحثون أن أحجام الجليد تقلصت بمقدار النصف على مدار الـ85 عاما حتى عام 2016، ومنذ ذلك الحين، فقدت الأنهار الجليدية 12% إضافية خلال ست سنوات فقط.

وقال دانييل فارينوتى، مؤلف مشارك فى الدراسة، التى نُشرت فى المجلة العلمية "ذا كرايوسفير" (الغلاف الجليدى): "تراجع الأنهار الجليدية يتسارع، ومراقبة هذه الظاهرة عن كثب وتحديد أبعادها التاريخية أمر مهم لأنه يسمح لنا باستنتاج استجابات الأنهار الجليدية لتغير المناخ".

قال الباحثون إن معدلات فقدان الجليد لم تكن نفسها لكل الأنهار الجليدية، حيث أن الارتفاع وكميات الحطام على الأنهار الجليدية، وتسطح النهر الجليدى كلها عوامل تؤثر على سرعات التراجع.

ووجد الباحثون أيضا أن فترتين -فى عشرينيات وثمانينيات القرن الماضى- شهدتا فى الواقع نموا متقطعا فى كتلة الأنهار الجليدية، لكن هذا الاتجاه الأوسع للتراجع طغى على ذلك.