روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى بشأن محطة زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - وتقول روسيا إن محطة زابوروجيا للطاقة النووية تتعرض لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية والعصابات النازية الموالية لكييف. وفى وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، روسيا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.

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