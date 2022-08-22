العالم اليوم - اللاعب لم يتجمد.. فيديو لركلة جزاء غريبة

انتم الان تتابعون خبر اللاعب لم يتجمد.. فيديو لركلة جزاء غريبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 06:21 مساءً - استخدم لاعب ناد برتغالي تكتيكا جديدا في تنفيذ ركلة جزاء، ظهر فيه وكأنه تجمد في مكانه، لكن ذلك لم يستمر طويلا.

وكان لاعب نادي فييرينسي البرتغالي، جارديل سيلفا، يهم بتنفيذ ركلة جزاء خلال مباراة فريقه مع فريق ليتشويس في الدرجة الثانية من الدوري البرتغالي.

ويظهر شريط فيديو للركلة أن كل شيء كان يسير طبيعيا، فاللاعب يتحرك كما غيره من اللاعبين، لكن عندما رفع قدمه اليمنى تجمّدت حركته.

وحتى يكون الأمر قانونيا ولا يثير ردا غير متوقع من الحكم، شرع اللاعب في رفع قدمه قبل أن يطلق الحكم صافرته.

وفجأة سدد الكرة في أقصى جهة اليمين، وهي الجهة التي قفز إليها الحارس دون أن يتمكن من صدها.

وبدا أن زملاء سيلفا في بداية الأمر غير راضين عن حركته، إذ إن الفريق كان متخلفا بنتيجة واحد مقابل صفر ولا مجال للمغامرة من وجهة نظرهم وإضاعة هذه الفرصة الذهبية.

والغريب في الأمر أن فريق فييرينسي حصل على ركلة جزاء ثانية في الوقت الإضافي، وكرر اللاعب سيلفا أسلوبه، لكن حارس ليتشويس تمكن من صدها هذه المرة، بعد أن بدا أنه فهم تكيك اللاعب.

وتمت المباراة الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان هدف فييرينسي بالطبع من نصيب سيلفا.

ولم يمض يوم حتى جمع فيديو الركلة الغريبة أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع "تويتر".