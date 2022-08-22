العالم اليوم - هل سيشارك كاسيميرو أمام ليفربول؟.. اللاعب يعلق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 06:21 مساءً - أكمل مانشستر يونايتد الإنجليزي، أكبر صفقة في الموسم، بالتعاقد مع لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وبدأت جماهير "الشياطين الحمر" بالاحتفال بالصفقة المهمة، التي تأتي في وقت يعاني فيه الفريق كثيرا، وبدأت بالتساؤل إن كان النجم البرازيلي يستطيع المشاركة أمام ليفربول، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الاثنين.

هل سيشارك كاسيميرو أمام ليفربول؟

ولكن صحيفة "مانشستر وورلد" أكدت أن كاسيميرو لن يشارك أمام ليفربول مساء الاثنين، بسبب قوانين الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنص القوانين على أن يكون اللاعب مسجلا في الفريق، ظهر يوم العمل الذي يسبق المباراة، إذا ما أراد الفريق إشراك اللاعب في اللقاء.

في هذه الحالة، كان يجب على مانشستر يونايتد تسجيل كاسيميرو ظهر الجمعة الماضي، كي يشارك أمام ليفربول الاثنين، ولكن ذلك لم يتحقق لأن الفريق أتم الصفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن ناحيته، قال كاسيميرو إنه "لو كان الأمر بيدي، لشاركت مساء الاثنين أمام ليفربول"، في تصريح أبدى به حماسه للمشاركة مع الفريق.

وأكدت مصادر أن النادي سيقدم كاسيميرو أمام جماهير أولد ترافورد المحتشدة، قبل انطلاق المباراة أمام ليفربول.