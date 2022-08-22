نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج السادس الاعدادي 2022 بدأت حولها ارتفاع معدلات البحث على جوجل كونها واحدة من النتائج التي بات يترقبها الكثير من الطلاب من أجل الحصول عليها واستخراجها بعدما بدأت تصريحات التربية والتعليم العراقية على ان النتائج ستكون أمام الطلاب فى غضون ايام قليلة من الآن لذا نتابع من خلال الفقرة التالية طرق الاستعلام عن تلك النتائج

معرفة نتائج السادس الاعدادي 2022

كشفت مصادر رسمية داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الصف السادس الاعدادي تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على طرحها أمام الطلاب على شكل وصورة الكترونية، حيث أكدت المصادر الرسمية على ان جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت بنجاح على ان تؤكد الوزارة على ان فى أعقاب ساعات من الان تبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية على اعلان نتائج الطلاب بشكل وبصورة تدريجية فى كل الادارات التعليمية العراقية على ان يتم الاستعداد في الوقت الحالي على تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حتى يكون شغال أمام جميع الطلاب لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل نوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

سيتم العمل على تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة الكترونية وذلك من أجل مساعدة جميع الطلاب على طرح إمكانية الكشف والاستعلام عن تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على الشكل التالي:-

في الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

في الخطوة الثانية :- قم بالبدء على إدخال الرمز المرئي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الثالثة:- قم بالبدء على ادخال رقم الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- قم بالبدء على تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- قم بالبدء على تحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الاخيرة:- قم بالنقر على ايقونة عرض النتيجة حتي تكون أمامك النتائج بنجاح معلنة

هذا ومع العلم على ان نتائج الطلاب ستكون معلنة فى كل المحافظات العراقية بشكل تدريجي

علماً على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول، وذلك حتي نساعدكم على الحصول على تلك النتائج فور ان يتم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي اكدت على ان تكون النتائج معلنة امام جميع الطلاب والطالبات فى الساعات القليلة المقبلة

من المتوقع ان تبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية فى اي لحظة من الان على اعلان ظهور نتائج الطلاب فى الصف السادس الاعدادي الدور الاول بالعراق، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان جميع الطلاب سيتمكنوا من الوصول الى تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية وذلك فور الدخول على موقع الوزارة والبدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بعدما يتم الاعلان عن ظهور نتائج النتائج