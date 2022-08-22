نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الفني

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عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022، يبحث الكثير من المواطنين عن نتائج الدبلومات الفنية الجولة الثانية 2022، وذلك بعد الانتهاء من اجتياز الامتحانات لجميع الاشخاص الزراعيين والصناعيين والتجاريين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اكتمال عملية تصحيح وتدقيق جميع الامتحانات. في انتظار رصد النتائج ورفعها على الانترنت حتى يتمكن الجميع من معرفة نتائجهم إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المدارس. وسنزودكم أدناه عبر موقع ثقفني الإخباري بكافة تفاصيل نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2022.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

انطلقت يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022 اختبارات الدبلومات الفنية الدور الثاني من العام الدراسي 2022 بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في جميع محافظات الجمهورية. وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الفني أن الامتحانات تم اجتيازها بأمان دون تسجيل أي شكاوى تتعلق بمستوى الامتحانات أو إجراء مجالس المراجعة.

طريقة الإستعلام عن النتائج

فيما يتعلق بكيفية نشر نتائج الدبلومات الفنية 2022 لجميع الأشخاص الصناعيين والتجاريين والزراعيين. فسيتم نشرها عبر الإنترنت من خلال الصفحة الرسمية لبوابة التعليم الفني. وذلك لتوفير الوقت والجهد. وأعلن الدكتور “محمد مجاهد” نائب وزير التربية والتعليم الفني أن نتيجة الدورة الثانية من الشهادات الفنية ستتم الموافقة عليها رسميًا. كما أعلن الدكتور محمد مجاهد أنه بمجرد الموافقة على النتيجة. ستعلن النتيجة مباشرة لجميع الطلاب ذكورا وإناثا في مختلف محافظات الجمهورية وأشار سعادته إلى أن نسبة النجاح في الدورة الثانية جيدا جدا مقارنة بالسنوات السابقة. ويمكنك الاطلاع على النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولا، قم بالولوج إلى موقع بوابة التعليم الفني.

اختر القسم والتخصص الذي تنتمي إليه.

سجل رقم مقعد الطالب.

حدد اختبارات الدور الثاني.

انقر فوق مربع إظهار النتيجة.

تصدرت نتيجة الدبلومات الفنية 2022 نتائج البحث في الساعات القليلة الماضية. حيث يسعى الكثير من الطلاب لمعرفة نتائجهم عبر موقع بوابة التعليم الفني. كما تم نشر النتائج إلكترونيا من أجل توفير الوقت وتقليل العبء على أولياء الأمور والطلاب في محافظات مصر، وكما ذكرنا سابقا فقد جرت الامتحانات في بيئة ممتازة جدا دون رصد أي مشاكل. ونسأل الله تعالى التوفيق لكل الطلاب والطالبات