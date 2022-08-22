نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على عروض تمويل تويوتا 2022 عبداللطيف جميل و البنك الاهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم البنك الأهلي بالتعاون مع كبرى شركات السيارات بالمملكة بتقديم خدمات تمويلية متميزة لعملائه، وتأتي عروض تمويل سيارات تويوتا من وكالة عبداللطيف و البنك الاهلي السعودي ” البنك الأهلي التجاريبشكل مستمر، حيث يتم تقديم عروض تمويلية على أحدث موديلات سيارات تويوتا من عبداللطيف جميل بأفضل مميزات لعملاء البنك الأهلي.

عروض تمويل تويوتا 2022

تمويل تويوتا من عبداللطيف جميل والبنك، هو تمويل تأجيري، بمعدل فائدة سنوي 3.06%

لاحظ أن هذا المعدل يشمل الرسوم الإدارية وقيمة التامين أيضًا

مدة عروض تمويل تويوتا 2022 من البنك الأهلي

يبدأ عرض تمويل تويوتا من البنك الأهل بداية من يوم من 1/8/2022 ويسري حتى نفاذ الكمية أو حتى نهاية شهر أغسطس “30-8-2022”.

الشروط و تمويل البنك الأهلي لسيارات تويوتا

يقوم البنك باحتساب معدل النسبة السنوية والفسط الشهري لعملاء الرواتب المحولة على البنك على نسبة تأمين 2.9%، ومدة سداد حتى 5 سنوات.

يحق للعميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى التي تناسب دخله، وليس بالضرورة اللتزام بالقسط المعلن على صفحة البنك.

موديلات السيارات داخل العرض البنك الأهلي على التمويل التأجيري 2022

هذا العرض يسرى على موديلات تويوتا التالية:

كامري

تويوتا كورولا

فورشنز

هايلوكس

هايلاندر

انوفا

برادو

يارس راش

وتتراوح قيمة الأقساط الشهرية من 677 ريال سعودي وحتى 1,171ريال سعودي.

الرسوم الإدارية على التمويل التأجيري من البنك الأهلي

داخل العرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة التي تريد شرائها.

تبغ قيمة الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال سعودي أيهما أقل.

يتم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 2.9% ومدة تمويل 5 سنوات لعملاء الرواتب المحول​ة.

مواصفات السيارات داخل العرض وثمن السيارة يتم تحديدها من الوكيل والبنك لا يتدخل في تحديد قيمة السيارة.

طريقة تقديم طلب التمويل التأجيري لسيارات تويوتا 2022 من البنك الأهلي السعودي

يمكنك الدخول على صفحة عروض التمويل التأجيري الخاصة بالبنك الأهلي التجاري ، ثم تقديم طلب إلكتروني من خلال الضغط على زر ” تقدم بطلبك الآن”.

أو يمكنك الاتصال برقم المصرف للاستعلام عن شروط التمويل التأجيري لسيارات تويوتا 2022 ومؤسسة عبداللطيف جميل أو العروض الأخرى على تمويل السيارات.