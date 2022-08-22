وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444 “التخصصات” شروط التقديم وزارة الدفاع

تم الإعلان عن وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444 حيث صرحت مؤخرا وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن وجود وظائف فارغة في القوات البحرية، وأنه متاح حوالي ٢٦٩ وظيفة تخصصات ورتب مختلفة، منها ما هو أدري، ومنها ما هو فني كما أنها يوجد بها وظائف تقنية وهندسية، ولقد صرحت وزارة الدفاع السعودية عن التخصصات المختلفة المطلوبة في هذه الوظائف، والشروط اللازم توفرها للقبول بالعمل، نوضح لكم في هذا المقال أهم التخصصات المعروضة بهذه الوظائف، بالإضافة إلى توضيح شروط التقديم.

تخصصات وظائف وزار وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444

ولقد أشارت وزارة الدفاع السعودية على الموقع الرسمي لها التخصصات المطلوبة وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444 التي تم الإعلان عنها، وسنوضح لكم أهم هذه التخصصات في النقاط التالية:

لقد صرحت وزارة الدفاع السعودية من ضمن التخصصات المطلوبة تخصص أخصائي تدريب وتنمية بشرية.

كما أنه من ضمن التخصصات أخصائي للجودة وسلامة الأجهزة البحرية.

كما أنه توجد وظيفة باحث موارد بشرية ضمن وظائف القوات البحرية.

كذلك وظيفة فني لقطع غيار الأجهزة البحرية، ووظيفة فني مطبعة.

من ضمن الوظائف المطروحة وظيفة فني الكترونيات للتعامل مع الأجهزة الإلكترونية والاتصالات.

هناك وظيفة عامل نظافة، وعامل بالمطبخ، وهناك وظيفة عامل مغسلة أيضا.

من ضمن التخصصات الأخرى المطلوبة تخصص معلم ومترجم لغة إنجليزية.

شروط التقديم بوظائف القوات البحرية بالسعودية ١٤٤٤

ونتابع معكم الشروط المطلوب توفرها للتقديم بوظائف القوات البحرية بالسعودية ١٤٤٤، والتي لابد من توفرها لكي يتم القبول بالتقديم لأحد الوظائف المعروضة، وهي كالتالي: