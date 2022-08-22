نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444 “التخصصات” شروط التقديم وزارة الدفاع في المقال التالي
تم الإعلان عن وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444 حيث صرحت مؤخرا وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن وجود وظائف فارغة في القوات البحرية، وأنه متاح حوالي ٢٦٩ وظيفة تخصصات ورتب مختلفة، منها ما هو أدري، ومنها ما هو فني كما أنها يوجد بها وظائف تقنية وهندسية، ولقد صرحت وزارة الدفاع السعودية عن التخصصات المختلفة المطلوبة في هذه الوظائف، والشروط اللازم توفرها للقبول بالعمل، نوضح لكم في هذا المقال أهم التخصصات المعروضة بهذه الوظائف، بالإضافة إلى توضيح شروط التقديم.
تخصصات وظائف وزار وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444
ولقد أشارت وزارة الدفاع السعودية على الموقع الرسمي لها التخصصات المطلوبة وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444 التي تم الإعلان عنها، وسنوضح لكم أهم هذه التخصصات في النقاط التالية:
- لقد صرحت وزارة الدفاع السعودية من ضمن التخصصات المطلوبة تخصص أخصائي تدريب وتنمية بشرية.
- كما أنه من ضمن التخصصات أخصائي للجودة وسلامة الأجهزة البحرية.
- كما أنه توجد وظيفة باحث موارد بشرية ضمن وظائف القوات البحرية.
- كذلك وظيفة فني لقطع غيار الأجهزة البحرية، ووظيفة فني مطبعة.
- من ضمن الوظائف المطروحة وظيفة فني الكترونيات للتعامل مع الأجهزة الإلكترونية والاتصالات.
- هناك وظيفة عامل نظافة، وعامل بالمطبخ، وهناك وظيفة عامل مغسلة أيضا.
- من ضمن التخصصات الأخرى المطلوبة تخصص معلم ومترجم لغة إنجليزية.
شروط التقديم بوظائف القوات البحرية بالسعودية ١٤٤٤
ونتابع معكم الشروط المطلوب توفرها للتقديم بوظائف القوات البحرية بالسعودية ١٤٤٤، والتي لابد من توفرها لكي يتم القبول بالتقديم لأحد الوظائف المعروضة، وهي كالتالي:
- لابد للشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، مقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- كذلك لابد أيضا أن يكون مؤهل الشخص المتقدم تخصصات معينة لهذه الوظائف على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادل هذه الشهادة بالسعودية.
- أن يكون سن الشخص المتقدم لهذه الوظائف ما بين سن ١٧ وسن ٢٣ عام.
- أن يكون الشخص المتقدم قد أجري المقابلة والاختبارات الخاصة بالوظيفة كي يتم القبول بها.
- من ضمن الشروط المطلوبة للتقديم أن يكون الشخص المتقدم أعزب.
- أن يكون شخص حسن السلوك والسمعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444 “التخصصات” شروط التقديم وزارة الدفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.