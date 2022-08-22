نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني بنظام 3-5 سنوات على موقع التعليم الرسمي للتعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرصد لكم نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني في ظل عمليات البحث المتعددة الفترة الراهنة من الطلاب وأولياء الأمور، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد كشفت عن الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وكانت وزارة التعليم قد أكدت سير عملية الامتحانات على أكمل وجه دون أي مشكلات، وفقا للإجراءات الاحترازية التي حثت الوزارة على تطبيقها والعمل بها، لإنهاء الطلاب لامتحانات الدور الثاني دون أي مشكلات تذكر والحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بلجان المراقبة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

وكان طلاب وطالبات الدبلومات الفنية “الصناعية، التجارية، الفندقية والزراعية” قاموا بأداء امتحانات الدور الثاني في الثلاثين من شهر يوليو واستمرت حتى التاسع من شهر أغسطس الجاري، على أن تظهر نتيجة الطلاب خلال الأسبوع الجاري.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

ونقدم لكم من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني برقم الجلوس واسم الطالب من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبالتحديد من خلال رابط بوابة التعليم الفني أو بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني; حيث يمكنكم الحصول على النتيجة فور اعتماد وزير التربية والتعليم لها من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط بوابة التعليم الفني من هنا أو بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التعليم لنتائج الطلاب

إدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له بشكل صحيح.

النقر على عرض النتيجة.

موعد تنسيق الشهادات الفنية 2022

أما عن موعد بدء تنسيق الشهادات الفنية لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/2022، فمن المقرر أن تكون في النصف الأول لشهر سبتمبر القادم، وفقا لتصريحات وزير التعليم العالي “الدكتور أيمن عاشور”.