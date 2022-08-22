نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل … مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 للقبول فى جميع الجامعات والمعاهد المصرية عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 ننقله ونوافيكم به امام حضراتكم الان، حيث قد بدء بشكل رسمي بدء عمليات ارفاق رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثانية بداية من يوم الخميس الموافق ميلادياً 18 اغسطس، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم بالتفصيل مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية وحد أدنى قبول الطلاب فى تلك المرحلة

مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية قد تزايد الى حد كبير حوله البحث، حيث يتنافس نحو 270 ألف طالب أشار معالي وزير التعليم العالي على ان الوزارة ستعمل على استقبالهم فى المرحلة الثانية وذلك على مستوى جميع الجامعات والمعاهد المصرية، حيث حيث قد أكد معالي الدكتور محمد أيمن عاشور على ان هناك فرصة كبيرة للطلاب الحاصلين على مجاميع اقل من مجاميع تنسيق المرحلة الاولي داخل كلية التمريض والزراعة والطب البيطري والعلوم والكليات التكنولوجية والادبية المختلفة، على ان يكون التسجيل على جميع تلك الكليات عبر موقع التنسيق الرسمي على شكل نستعرض ننقله مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على نحو نستعرض نوافيكم به من خلال الفقرة التالية من تلك المقال

خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الثانية

فى الساعات الجارية بامكانكم التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية 2022 من خلال موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصرية من خلال اتباع الخطوات الجارية:-

فتح موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصريه

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

البدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي

ادخل رقم هويتك في الايقونة المخصص لها

سجل الرغبات التي ترغب بها وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل

على ان يكون الموعد الرسمي للاغلاق الموقع على تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية هو صباح يوم الاثنين الموافق ميلادياً يومي 22 اغسطس، على العلم على أنه نتائج تنسيق المرحلة الثانية تعلن كذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي التابع لمنصة بوابة الحكومة المصرية على ان يكون الاستعلام عن تلك النتائج مطروح بالاسم الرباعي ورقم الجلوس

الكليات المتاحه لتنسيق المرحلة الثانية

نستعرض الان وننقل امام حضراتكم الان بالتفصيل الكليات المقرر على ان تكون مطروحة امام طلاب وطالبات الشعبة الادبية وكذلك العلمية على تنسيق المرحلة الثانية على النحو التالي:-

– كلية الآداب.

– كلية التربية.

– كلية التجارة.

– كلية الحقوق.

– كلية الزراعة.

– كلية التربية النوعية.

– كلية الفنون الجميلة.

– كلية دار علوم.

– كلية تجارة إنجليزي.

– كلية حقوق إنجليزي.

– كلية الخدمة الاجتماعية.

– كلية الآثار.

– كلية التمريض.

– كلية الألسن.

– كلية الطب البيطري.

– كلية الإعلام شعبة علمي رياضة.

اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تستعد وزارة التربية والتعليم فى مصر على الكشف عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية وذلك على مستوي جميع المحافظات المصرية عبر موقع التنسيق الرسمي، حيث بعد قليل من الان سنجد موقع التنسيق قد اعلن عن غلق ابواب تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثانية استعداداً حتي تكون نتائج الطلاب معلنة فى الساعات المقبلة