بوتين: اغتيال الصحفية والناشطة داريا دوجين جريمة دنيئة وقاسية

جدة - نرمين السيد - وفى رسالة تعزية إلى أسرة دوجين، نشرها الكرملين اليوم، قال بوتين: "إن هذه الجريمة الدنيئة والقاسية أنهت حياة شخص ذكى وموهوب بقلب روسى حقيقىى طيب ومحب ومتعاطف ومنفتح"، حسبما نقلت مواقع روسية.

وأضاف بوتين أن دوجين كانت "صحفية وعالمة وفيلسوفة ومراسلة حرب، خدمت الناس والوطن الأم بأمان، وأثبتت بالفعل ماذا يعنى أن تكون وطنيًا".

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى وقت سابق من اليوم الإثنين، أن مرتكبة جريمة قتل الصحفية داريا دوجين، هى مواطنة أوكرانية فرت بعد الجريمة إلى استونيا، مؤكدًا أن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراء هذه الجريمة.