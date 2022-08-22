تعطل إمدادات النفط من كازاخستان عبر خط بحر قزوين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المشغلة لخط النفط عبر بحر قزوين، اليوم الإثنين، تعطل إمدادات النفط الخام عبر هذا المسار، إثر تعرض ذلك الخط الممتد من كازاخستان إلى روسيا، لأضرار تقنية.





وحسبما نقلت صحيفة "كوميرسانت"، قالت الشركة المشغلة للخط إنه تم إيقاف تشغيل وحدتين من ثلاث وحدات إرساء بعيدة فى المحطة البحرية لتحميل النفط، لافتة إلى أن ذلك أثر على إمدادات النفط عبر المسار إلى الأسواق الدولية. ويعد خط أنابيب بحر قزوين أحد أكبر مشاريع نقل النفط فى العالم، إذ أنه يتم عبره تصدير معظم النفط الكازاخستانى وجزء من النفط الروسى، حيث كان إنشاءه لتصدير النفط الروسى والكازاخستانى من منطقة بحر قزوين والبحر الأسود إلى الأسواق العالمية. وينقل خط بحر قزوين ثلثى صادرات كازاخستان من النفط، والنفط الروسى من الحقول الروسية فى بحر قزوين، إذ طوله عن 1.5 ألف كيلومتر، ويربط حقول نفط فى غرب كازاخستان بمحطة بحرية تقع بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسى، والتى يجرى فيها يتم تحميل ناقلات النفط بالخام من كازاخستان وروسيا وتصديره إلى الأسواق العالمية.

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