إسرائيل تعترف باحتجاز 700 فلسطينى دون محاكمة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد احتجزت سلطات الإسرائيلية 723 شخصًا من دون محاكمة فى أعلى رقم منذ 2008، مع اعتقال 52 شخصًا جديدًا منذ بداية الشهر الحالى، مع تزايد منسوب التوتر والمواجهة فى قطاع غزة بالأسابيع الماضية.

كما أشار تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه من بين المعتقلين، هناك 11 من مواطنى إسرائيل، ليس من بينهم أى يهود، والباقى من الفلسطينيين.

ومن جانبها، قالت المحامية أحلام حداد، التى تمثل الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، إن بعض التهم الموجهة للمحتجزين تشير إلى المشاركة فى تجمعات أو تظاهرات أو حيازة رموز تتعلق بحركة الجهاد الإسلامى أو حماس.

وأظهرت أرقام مصلحة السجون الإسرائيلية أنه حتى منتصف يونيو، كان هناك 184 فلسطينيًا، من بينهم قاصر واحد، محتجزين لأكثر من عام، وما زالوا ينتظرون حضور أول محاكمة.

كما أفاد التقرير الإسرائيلى بأن المعتقلين الإداريين يشكلون حوالى 15% من مجموع السجناء، أى ما يقرب من ضعف المعدل القياسى السابق للموقوفين، والذى تم تحديده فى مايو 2008، عندما كان العدد الإجمالى 803.