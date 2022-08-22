مصارف لبنان تعود للعمل.. ماذا حدث بعد الإضراب؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفذت المصارف اللبنانية إضرابا عن العمل منذ أسبوعين، اعتراضا على توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفى، بسبب ورود شكوى جزائية بحقه من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزع لها أرباحًا، في وقت لم يحقق المصرف أرباحًا ليوزعها.





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