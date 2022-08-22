نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج السادس الاعدادي بالعراق 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2022 نستعرضه حيث لم تتوقف محاولات وصول الطلاب لـ نتائج السادس الاعدادي بالعراق فى ظل التصريحات الواردة حديثاً من وزارة التعليم والتى افادت باقتراب كشف الستار عن النتائج فقد وضعت الوزارة نفسها يوم الـ 20 من اغسطس الجاري موعداً لاسدال الستارعن عمليات التصحيح ورصد الدرجات عن بعض المدن على ان يتم البدء على تنزيل النتائج لعدة ايام متتالية، ليتسائل الطلاب حالياً عن كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالعراق بعد التأكيد على انها ستكون متاحة الكترونياً.

رابط الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

منذ اخر ايام اختبارات السادس الاعدادي العراقي ولم تتوقف تساؤلات الطلاب الواردة بشأن النتائج رغبةً منهم فى الاطمئنان على اجتياز تلك المرحلة الدراسية الهامة، وقد اكدت وزارة التربية لـ الطلاب ان النتائج لن يتم تأخير ظهورها وان التصحيح سيتم بدقة شديدة كى لا يُظلم اى طالب كذلك واكدت الوزارة نفسها ان النتائج ستُنزل على الانترنت من اجل تسهيل مهمة الاستعلام عن نتائج الطلاب فلن يجدوا مشقة فى الوصول للنتائج حيث سيستغرق الامر دقائق قليلة يتم فيها ادخال بياناتهم، ولكن هذا لا يمنع انه فى حال تعذر الوصول لـ نتائج السادس الاعدادي بالعراق الكترونياً حينها يمكن اللجوء للمدارس لمعرفتها.

ظهور نتائج السادس الاعدادي في بعض المدن العراقية

هناك بعض الاخبار التى تفيد بأن نتائج السادس الاعدادي بالعراق ظهرت فى عدد من المدن العراقية ويتبقي حالياً القليل من المدن الاخري وقد صرحت الوزارة المسؤولة عن التعليم أنه قد تم الانتهاء من تصحيح حوالى 6 مواد لطلاب المدن المتبقية ومن المنتظر ان يتم الافصاح عن بقية النتائج المنتظرة قريباً، وظهرت اخبار مؤخراً تنص على ان الوزارة ستضيف درجات للنتائج من اجل زيادة درجات الطلاب تبلغ 5 درجات لكل طالب.

لينك نتائج السادس الاعدادي بالعراق

اذا اردت عزيزي الطالب اللجوء للانترنت للوصول لـ نتائج السادس الاعدادي بالعراق عليك اختيار اياً من المواقع التى يفترض انها ستتبني مسؤلية نشر النتائج لرؤية نتيجتك منها، وحتى تصل الى نتائج السادس الاعدادي بالعراق عليك تنفيذ مايلي:-

ادخل على موقع وزارة التعليم العراقية

اختر خدمات الكترونية.

حدد نتائج السادس الاعدادي.

سجل البيانات المطلوبة منك فى اماكنها الصحيحة وتأكد من صحة ما قومت بادخاله.

عند الانتهاء اضغط ” عرض النتائج”.

هذا وقد اكدت صباح اليوم الموافق ميلادياً يوم 22 اغسطس وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول فى العراق سيتم البدء فى اعلانها بشكل وبصورة الكترونية وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب سيجري العمل على اعلانها تدريجياً