نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط fany.emis.gov.eg للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 عبر موقع بوابة التعليم الفني برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني سيصبح مفعل امام جميع الطلاب خلال الأسبوع الجاري، حيث قد اكد مصدر رسمي صباح اليوم على ان الوزارة تستعد على اعلان ظهور نتائج شهادة اتمام الدبلومات الفنية فى دورتها الثانية على نحو الكتروني فى الساعات القليلة المقبلة على شكل ننقله ونستعرضه أمام حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور ثاني

أشار مصدر رسمي داخل وزارة التربية والتعليم على ان نتائج اتمام الدبلومات الفنية الدور الثاني فى شعبتها صناعة أو زراعة او تجارة او فندقي سيتم الكشف عنها على مستوى جميع أنحاء الجمهورية وذلك خلال الاسبوع الجاري، حيث قد انتهي طلاب جميع الشعب من اتمام عقد اختباراتهم فى شهادة إتمام الدبلومات الفنية الدور الثاني فى صباح يوم الثلاثاء الموافق 9 اغسطس، على ان تنتهي وزارة التربية والتعليم من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ليتزايد الترقب ما بين الطلاب والسادة أولياء الأمور حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سنتابع وننقل أمام حضراتكم الان طرق الاستعلام عنها الصحيحة اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني

اكدت وزارة التربية والتعليم على ان نحو 221 ألف طالب وطالبة يتمكنوا من اجراء الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأسبوع الجاري فور ان يتم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم وتأتي خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج على الشكل الذي أشارت إليه وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:-

فتح موقع بوابة التعليم الفنى الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم في الخطوة الاولي

فى الخطوة الثانية:- ابدأ في النقر على ايقونة الصفحة الرئيسية

فى الخطوة الثانية:- ابدأ فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- حدد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة صناعة أو تجارة أو فندقي او زراعة فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- قم بادخال رقم هويتك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الاخيرة انقر على ايقونة عرض النتيجة فى النهاية

هذا ومع العلم على انه بامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة من أجل الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني داخل الجمهورية، وذلك حتي نساعدكم على الحصول عل تلك النتائج وذلك حتي يتم الاعلان عن اعلانها بشكل وبصورة رسمية داخل جميع المحافظات المصرية على موقع بوابة التعليم الفني