روسيا تعلق على إمكانية عقد محادثات بين بوتين وزيلينسكى

جدة - نرمين السيد - أكدت روسيا، اليوم الإثنين، أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، مشددة على أنه كلما استمر الصراع ضعفت فرص التوصل إلى حل دبلوماسى.





وقال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى جنيف، جينادى جاتيلوف، خلال مؤتمر صحفى "الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا أكبر فى محاولات إنهاء الصراع، واتهم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس بوتين ونظيره الأوكرانى زيلينسكى. وأضاف جاتيلوف "روسيا لا ترى أى احتمال لإجراء اتصالات دبلوماسية، كلما استمر الصراع، زادت صعوبة التوصل إلى حل دبلوماسى".

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