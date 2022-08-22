اختطاف 4 راهبات على يد مسلحين مجهولين فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "بى بى سى" البريطانية، قالت مصادر محلية إنه تم اختطاف الراهبات أثناء سيرهن على طريق سريع، وذلك فى المنطقة التى شهدت اختطاف شخص الأسبوع الماضى. وتشهد الأشهر الأخيرة تصاعدًا للعنف فى نيجيريا، حيث أودت عمليات الجماعات الإرهابية والمسلحة بحياة أكثر من 8 آلاف شخص منذ عام 2011، إضافة إلى إجبار أكثر من 200 ألف على الفرار من منازلهم.

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