زلزال قوى يضرب جزيرة بالى الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية إن "الهزة الأرضية استمرت لنحو دقيقة، وتسببت بهروب الكثير من الناس من المبانى إلى الشوارع"، مشيرة إلى أنها "لا تتوقع حدوث أمواج مد عاتية تسونامى من جرائها".

وبحسب الوكالة، لم ترد أى أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الهزة الأرضية.