العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الترابى فى كربلاء إلى 7 وفيات و6 إصابات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "السومرية نيوز"، قالت هيئة الدفاع المدنى فى كربلاء، إن "كثبانًا رملية وصخورا انهارت أول أمس بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار الواقع على أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور، ما تسبب بطمر حوالى 30 بالمئة من مساحة المبنى، ومحاصرة العديد من الأشخاص تحت الأتربة".
وأكدت الهيئة العراقية فة بيان لها، أن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة بحثًا عن مزيد من الضحايا أو المصابين.
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