الاردن : صعقة كهربائية تقتل شابا في عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 22 أغسطس 2022 04:06 مساءً - دوت الخليج :- توفي شاب ثلاثيني مساء الاحد في عمان اثر تعرضه لصعقة كهربائية .
وقال مصدر : ان شاب تعرض لصعقة كهربائية من " ماتور " خلال محاولة تشغيله في عمارة قيد الانشاء مما ادى الى وفاته على الفور .
وبين : انه تم نقل الجثة الى المستشفى لاجراء اللازم .
والتحقيق جار .
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