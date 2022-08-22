نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : صعقة كهربائية تقتل شابا في عمان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 22 أغسطس 2022 04:06 مساءً - دوت الخليج :- توفي شاب ثلاثيني مساء الاحد في عمان اثر تعرضه لصعقة كهربائية .

وقال مصدر : ان شاب تعرض لصعقة كهربائية من " ماتور " خلال محاولة تشغيله في عمارة قيد الانشاء مما ادى الى وفاته على الفور .

وبين : انه تم نقل الجثة الى المستشفى لاجراء اللازم .

والتحقيق جار .