مصرع طفلين وإصابة 15 شخصا بسبب العواصف فى النمسا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء النمساوية، قالت وزارة الطوارئ فى البلاد، إن عددًا من المقاطعات النمساوية شهد عواصف شديدة وسرعة رياح عالية، تجاوزت الـ 110 كيلومترات فى الساعة، وصاحبها سقوط أمطار غزيرة، ما تسبب فى فيضانات واسعة، إضافة إلى ارتفاع منسوب بعض الأنهار.
وأضافت الطوارئ النمساوية فى بيان، أن العواصف أدت أيضًا إلى انقطاع التيار الكهربائى فى أجزاء من بعض المقاطعات، إضافة إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والشوارع العامة، مع توقف حركة القطارات الداخلية فى مقاطعات شتاير مارك وكيرنتن جنوبًا، ومقاطعة تيرول فى غرب النمسا.
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