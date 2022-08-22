روسيا: اعتقال إرهابى كان يستعد لشن هجوم انتحارى فى الهند

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال جهاز الأمن الفيدرالى الروسى إنه كشف المخطط الإرهابى، وألقى القبض على عضو فى تنظيم "داعش"، موضحًا أن "المتهم مواطن من بلدة فى منطقة آسيا الوسطى، وكان يخطط لارتكاب عمل إرهابى عن طريق تفجير نفسه فى أحد ممثلى الدوائر الحاكمة فى الهند".
كما أشار جهاز الأمن الروسى إلى أنه تم تجنيد الإرهابى الموقوف فى الفترة من أبريل حتى يونيو الماضى، لتنفيذ عملية انتحارية، حيث "تم تلقينه العقائدى عن بعد عبر موقع تليجرام، وخلال اجتماعات شخصية مع أحد ممثلى داعش".
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