روسيا: الاتحاد الأوروبى ينشئ قواعد لتدريب الإرهابيين تحت ستار الجنود

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تأتى تصريحات متحدثة الخارجية الروسية ردًا على تصريحات أطلقها مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، الذى أشار إلى أن التكتل يناقش حاليًا تدريب الجيش الأوكرانى فى إحدى الدول الأعضاء المتاخمة لأوكرانيا.

وعبر قناتها على موقع "تليجرام"، قالت زاخاروفا: "يجب أن نطلق على الأشياء أسماءها الحقيقية: سيجهز الاتحاد الأوروبى قواعد لتدريب الإرهابيين والمقاتلين النازيين لنظام كييف" لافتة إلى أنه "قبل مئة عام، لم يكتشف الأوروبيون على الفور ما هى الفاشية.. ثم فهموا، لكن الوقت كان قد فات".

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبى قال خلال مؤتمر صحفى، اليوم، إن "الجنود الأوكرانيين يتم تدريبهم بالفعل فى بولندا وجمهورية التشيك وبريطانيا وفرنسا، ونحن نوفر أسلحة متطورة إلى حد ما، والتدريب ضرورى لتشغيلها".