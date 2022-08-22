العالم اليوم - اكتشاف كبير للغاز بالبحر المتوسط.. وهذه الدولة ستستفيد منه

انتم الان تتابعون خبر اكتشاف كبير للغاز بالبحر المتوسط.. وهذه الدولة ستستفيد منه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:21 مساءً - أعلنت شركتا الطاقة "توتال إنرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية عن اكتشاف كبير للغاز في بئر "كرونوس-1" قبالة سواحل قبرص.

وقالت شركة "توتال إنرجيز" في بيان لها اليوم إنها اكتشفت في "كرونوس -1" مكامن كربونية ذات نوعية جيدة، في الرقعة رقم 6.

وتحوز "توتال إنرجيز" و"إيني" الرقعة مناصفة.

وقال نائب الرئيس الأول للاستكشاف في "توتال إنرجيز"، كيفن ماكلوكلين، إن الكشف الناجح في بئر "كرونوس -1" يعزز من أمن الطاقة، عن طريق توفير مصادر إضافية من الغاز في أوروبا.

وكانت أرباح "توتال" الصافية قد تضاعفت 3 مرات على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل 9.8 مليار دولار، مقابل 3.46 مليار دولار قبل عام، بحسب إعلان الشركة في نهاية يوليو الماضي.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير من العام الجاري، فإن شركات قطاع الطاقة حول العالم قد استفادت بقوة من ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وكانت مجموعة "إيني" الايطالية قد سجلت نموا ملحوظا في الأرباح الصافية بالربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 3.81 مليار يورو (3.81 مليار دولار)، بتحسن قدره 2.9 مليار دولار مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.