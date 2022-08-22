نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انتربرايس برس : شركات اسرائيلية ستقيم مشاريع طاقة في مصر والأردن ودول اخرى على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج :- تخطط شركة الطاقة الإسرائيلية نيوميد إنرجي (ديليك دريلينج سابقا) لإطلاق شراكة مع شركة إنلايت للطاقة المتجددة المدرجة في بورصة تل أبيب للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما أعلنت الشركتان في إفصاحين منفصلين إلى البورصة الإسرائيلية أمس (نيوميد – بي دي إف | إنلايت – بي دي إف).

تخطط الشركتان لما يلي:

1- استهداف مصر والمنطقة ككل: قالت الشركتان إنهما تستهدفان إنشاء مشاريع في مصر والأردن والمغرب وعمان والبحرين والإمارات والسعودية.

2- الاستثمار في عدة أنواع من مشاريع الطاقة المتجددة: تستهدف الشراكة الجديدة مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة وقطاعات الطاقة المتجددة الأخرى.

3- المشاركة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع، بما في ذلك البدء والتطوير والتمويل والبناء والتشغيل.

لكنهما لن تفعلا ذلك بمفردهما: ستعمل الشركتان مع المقاولين المحليين لمساعدتهما في تطوير المشاريع.