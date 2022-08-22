نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Now رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 والتي يهتم بها في الوقت الحالي، طلاب الصف السادس، في كافة المدارس الثانوية ينتظرون موعد صدور نتائج السادس الاعدادي 2022، الدور الأول لهذا العام للتحقق من معدل ومستوى نجاحهم خلال هذا العام،، وبالفعل أعلنت العديد من المصادر ذات الصلة بوزارة التربية والتعليم العراقية عن قرب موعد إعلان النتائج وتحميلها على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت ، حتى يتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم بسهول ، ومن خلال هذا المقال ستطلعون على نتيجة. تعرف على تفاصيل معرفة النتائج بمجرد ظهورها.

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

عملت وزارة التربية العراقية دائمًا على تقديم نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول وذلك من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت. حيث أكد مصدر مسؤول في الوزارةأن عمليات التصحيح كانت تسير وفق الخطة التي وضعتها الوزارة وقد تم استكمال العمل في التصحيح، ومن المنتظر أن تعلن وزارة التربية العراقية عن النتائج الخاصة بالفرقة السادسة الاعدادي قبل نهاية الشهر الجاري حيث اكانت نتهت فترة الامتحان قبل أيام في بداية شهر اغسطس وذلك حسب الجدول الذي كانت قد حددته الوزارة رسميا

رابط للاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية النكتة الصحيحة والإجراء الذي يمكن للطلاب الاستعلام فيه عن نتائج الصف السادس 2021 الجولة الأولى بالخطوات التالية:

أولاً يذهب جميع الطلاب في السادس الاعدادي إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

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ثم يختار نتائج الصف السادس

ثم يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة منه والتي تخصه في المكان الخاص لها داخل الموقع علي سبيل المثال اسم الطالب وكذلك الرقم الامتحاني.

أخيرًا ينقر على عرض النتائج ، لعرض النتائج بمجرد ظهورها على الموقع.

طلاب السادس الاعدادي في جميع المحافظات ينتظرون خلال الساعات القادمة اعلان كافة التفاصيل عن النتائج، وكل مايهم الطلاب وكذلك النسبة المئوية للنجاح بين الطلاب، في جميع الاقسام سواء القسم العلمي والقسم الاحيائي القسم الادبي وكذلك القسم التطبيقي والقسم المهني وطلاب الخارجي.