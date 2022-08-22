أسعار وجبات ماك الجديدة.. عروض منيو ماكدونالز 2022 في السعودية

وجبات ماك الجديدة 2022م في المملكة العربية السعودية هي الموضوع الذي سنقوم بمناقشته وتقديمه لكم اليوم، ويعتبر مطعم ماكدونالز هو من أشهر مطاعم تقديم الوجبات السريعة والساندويتشات حول العالم وله فروع في كل الدول ومحافظاتها ولديه إقبال كبير جدًا من المواطنين ويذهب إليه العائلات، وقام مطعم ماكدونالز في السعودية بتقديم وجبات جديدة للعام الجديد 2022م – 1444هـ وسنقوم بعرضها لكم عبر سطور مقالنا التالية.

وجبات ماك الجديدة 2022م في السعودية

قام مطعم ماكدونالز في المملكة العربية السعودية بعمل منيو جديدة يقوم بتقديم أجدد الوجبات التي تم تقديمها في المطعم لعام 2022م والوجبات هي:-

سعر وجبة تشيكن ماكدونالز بايتس يبدأ من 9 ريال سعودي.

ووجبة تشيكن ستريبس سعرها يبلغ 10 ريال سعودي.

أما سعر وجبة ماك راب تشيكن حجم وسط يبلغ 17 ونصف ريال سعودي.

وسعر وجبة ماك راب تشيكن سبايسي حجم وسط يبلغ 18 ريال سعودي.

ليتل تيستي تشيكن وجبة سعرها يبدأ من 18 ريال سعودي ووجبة الدبل تشيز سعرها يبلغ 18 ريال سعودي.

بيري بيري وجبة دجاج حجم وسط سعر الوجبة يبدأ من 19 ريال سعودي.

تسع قطع ناجتس حجم وسط سعرها يبدأ من 26 ريال سعودي.

ماك العربي حجم وسط سعر الوجبة يبدأ من 27 ريال سعودي.

ماك رويا وجبة حجم وسط سعرها يبدأ من 27 ريال سعودي.

بينما سعر حلوى نكهة الشيكولاتة الدارك يبدأ من 11 ونصف ريال سعودي.

حلوى ماط فلوري أوريو فريز سعرها يبدأ من 11 ونصف ريال سعودي.

آيس كريم ماك فلوري بطعم الشيكولاتة يبدأ سعره من 11 ونصف ريال سعودي.

مثلجات الماكدونالز فلور بطعم الفراولة سعرها يبدأ من 11 ونصف ريال سعودي.

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