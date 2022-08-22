نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 التي ينتظرها كل طلاب الصف السادس ينتظرون بفارغ الصبر، كما أن عديد من الاسر تبحث بقلق بالغ متي تظهر نتيجة السادس الاعدادي، حيث من المقرر أن يتم الكشف عن نتائج الدور الأولى، في الساعات القادمة، وكذلك التحقق من معدلاتهم ومستوى أدائهم في هذا العام، وبالفعل أعلنت العديد من المصادر المرتبطة بالوزارة أن التعليم العراقي يقترب من موعد إعلان النتائج وتحميلها على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت وذلك حتى يتمكن الطلاب مواولياء الامورن معرفة درجاتهم بسهولة.

نتائج السادس الاعدادي العراق 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية في عدة بيانات أننتائج السادس الاعدادي العراق 2022، بالنسبة للدور الأول سوف يتم اعلانها خلال أيام قليلة ، حيث أن لجان التصحيح الامتحانية على وشك الانتهاء من عملها، ومراجعة جميع الدفاتر الامتحانية، وسوف تُرفع نتيجة السادس لجميع الطلاب من خلال الموقع إلكتروني الرسمي الذي كانت قد اعلنته وزارة التربية والتعليم، وأشاد وزير التربية والتعليم العراقي بأداء الطلاب في الامتحانات وتعاونهم الجيد ، وأشار في تصريحاته إلى أن النتائج كانت واعدة ومرضية للجميع ، وأكد أن التصحيحات بأقصى قدر من الشفافية ، وضمان أن كل طالب يأخذ حقه الكامل.

رابط اعلان نتائج السادس الاعدادي العراق 2022

أوضحت وزارة التربية العراقية النكتة الصحيحة والخطوات التي اتخذها الطلاب للسؤال عن نتائج السنة الإعدادية السادسة 2021 الجولة الأولى ، لأن هذه الخطوات هي كالتالي:

أولاً ، ينتقل الطالب في اول شىء إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يختار في المرحلة التالية نتائج السادس الاعدادي العراق 2022

ثم بعدها يقوم بإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها والتي تتكون من رقم المقعد والاسم وغيرها.

أخيرًا، ينقر على عرض النتيجة، لإظهار النتيجة بمجرد ظهورها على الصفحة.

يوجد حاليا العديد من الأسئلة من قبل طلاب الصف السادس حول معرفة كيفية التعرف على نتيجة الدور الأولى لعام 2022، لأن وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت أن النتائج سو ف يتم الموافقة عليها وتحميلها على الموقع الرسمي للوزارة، وجميع الطلاب. يمكن الآن التوجه إلى الموقع والحصول على النتائج بسهولة، جدير بالذكر أنخ خلال ساعات سوف تقوم وزارة التربية والتعليم بالاعلان رسمياً عن نتائج السادس الاعدادي لكل محافظات العراق، عبر عدد من المواقع الرسمية علي رأسها موقع وزارة التربية العراقية، وموقع النجاح، وكذلك عبر موقع ناجح، وموقع ملزمتنا وكذلك عبر موقع نتائجنا وموقع السومرية نيوز وسيتم نشر كشوف باسماء الناجحين علي هيئة ملفات درايفز.