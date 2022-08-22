أعلى مستوى منذ مارس.. قفزة غير مسبوقة فى أسعار الغاز بـ أوروبا

جدة - نرمين السيد - وبحسب مؤشر أكبر مركز أوروبى "TTF"، ارتفعت أسعار الغاز فى الأسواق الأوروبية، بنسبة 12.7% لتصل إلى 2862 دولارا لكل ألف متر مكعب. يشار إلى أن شركة "غازبروم" الروسية، أعلنت غلق خط الأنابيب الذى ينقل الغاز الطبيعى إلى أوروبا لمدة ثلاثة أيام فى نهاية الشهر الجارى لإجراء "صيانة دورية".

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