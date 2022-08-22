إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 596 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى اليوم الإثنين - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم وصل إلى 6 ملايين و453 ألفا و881 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 93.6 مليون حالة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و41 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ682 ألفا و358 حالة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 527 ألفا و368 حالة وفاة.