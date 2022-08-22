بسبب كورونا.. رئيس الوزراء اليابانى يستأنف عمله عن بعد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن رئيس الوزراء البالغ من العمر 65 عامًا، والذى ظهرت عليه أعراض خفيفة فقط، شارك فى اجتماع عن بُعد من مقر إقامته الرسمى فى الصباح، وفقًا لما ذكره كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو.

وأضاف بقوله :"بما أن رئيس الوزراء يجب أن يظل معزولا حتى 30 أغسطس الجارى، فإن مشاركة كيشيدا الافتراضية في مؤتمر طوكيو الدولى الثامن حول التنمية الإفريقية "تيكاد"، المقرر عقده فى تونس يومى 27 و28 أغسطس، قيد النظر".

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفى "إننا نقوم بترتيبات حتى يتمكن رئيس الوزراء من الانضمام إلى أكبر عدد ممكن من الأحداث، عبر الإنترنت ومن خلال وسائل أخرى"، ومن المرجح أن تُلغى زيارة كيشيدا المزمعة إلى الشرق الأوسط بعد مؤتمر تيكاد.

وبعد تلقيه الجرعة الرابعة من لقاح كورونا في 12 أغسطس الجارى، بدأ كيشيدا إجازته الصيفية فى 15 أغسطس الجارى بعد حضور احتفال بمناسبة الذكرى 77 لاستسلام اليابان فى الحرب العالمية الثانية.

وتعد "تيكاد" منتدًى مفتوحًا وشاملًا يجمع كافة البلدان الإفريقية وشركاء التنمية، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان المانحة والدول الآسيوية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، التى تعمل في مجال التنمية في إفريقيا.